"The Rasmus" anuncia tour en Centroamérica ¿Estará Guatemala?

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"The Rasmus" anuncia sus fechas en los escenarios del mundo y Centroamérica está en la lista.

A través de la cuenta de la productora guatemalteca "2 Mundos", con la intro de su exitoso tema "In the shadows" se anunció que pronto habrá noticias de la banda: fecha y lugar de su show, emocionando a los guatemaltecos que recuerdan con nostalgia su pasión por la música de los integrantes.

Foto: Oficial.

¿Llegará The Rasmus a Guatemala?

Aún se espera que la productora confirme las fechas oficiales del tour y si Guatemala está en la lista. A través de la página oficial de The Rasmus ya se anunció presentaciones en El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.

The Rasmus ¿Quienes son?

Se trata de una banda finlandesa de rock gótico que surgió en la ciudad de Helsinki en 1994. Los miembros originales son Lauri Ylönen (vocalista y compositor), Pauli Rantasalmi (guitarra) quien se fue en 2022, Eero Heinonen (bajo) y Jarno Lahti (batería), quien se fue en 1995. Aki Hakala y Emilia Suhonen ingresaron después.

Se hicieron populares por "In the shadows" en América y su video se popularizo en el canal de música MTV, logradno vender más de 5 millones de discos en los 2000. En 2022 representaron a su país en el Festival de la Canción de Eurovisión con el tema Jezebel.

Su "Weirdo Tour" presenta su álbum de estudio número 11, que incluye shows en ciudades de Centroamérica, Sudamérica y Europa.

Espera las noticias de "2 mundos" para tener preparada la fecha.

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