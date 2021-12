Esto respondió Bukele al economista de Euro Pacific por críticas al bitcóin

Esto le respondió el presidente salvadoreño Nayib Bukele al economista y CEO de Euro Pacific, Peter Schiff, por críticas al bitcóin.

El CEO de Euro Pacific cuestionó a Nayib Bukele en su red social por haber comprado más activos de inversión de bitcóins y le advirtió que vendrán caídas de esa moneda digital. Bukele le respondió que el bitcóin no reporta pérdidas y por el contrario se acumula en millones de dólares en oro.

"Se avecinan muchas más caídas. ¿Cuánto dinero de los contribuyentes piensa desperdiciar?", le pregunta Peter Schiff a Bukele.

A lo que Bukele le respondió: "Ninguno. Ya estamos en verde desde nuestra última compra, en menos de 24 horas. Sabes boomer, tenemos 44,106 oz de oro en nuestras reservas. Con un valor de 79 millones de dólares, un 0.37% menos que hace un año. Si lo hubiéramos vendido hace un año y comprado #Bitcoin, ahora estaría valorado en US $204 millones".

Un día antes, Bukele tuiteó que El Salvador compró otras 150 unidades de la moneda virtual, aprovechando la fuerte caída de su valor, a un precio promedio de 48.670 dólares. Y agregó que se perdió el "puto fondo" de la tendencia bajista por solo 7 minutos.

El pasado sábado, el precio de bitcóin y las principales monedas digitales cayeron drásticamente en cuestión de horas, informa el portal Coindesk.

El precio de bitcóin cayó a US $42,019 por primera vez desde septiembre, cuando comenzó el impresionante "rally" que elevó su precio a nuevos máximos históricos. La situación del bitcóin llevó a una caída más amplia en los mercados de criptomonedas. Ethereum se contrajo más del 14%, Solana, Cardano y XPR perdieron más del 18%, mientras que otros activos cayeron más del 20%.