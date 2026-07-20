Las declaraciones de los jugadores de España tras ganar su segunda Copa del Mundo

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Jugadores de la selección española comentaron tras la victoria obtenida ante Argentina en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

El máximo goleador de España en el Mundial, Mikel Oyarzabal, recordó que la selección fue cuestionada tras el empate en su debut ante Cabo Verde, pero aseguró que el grupo siempre creyó en sus posibilidades.

"Hace un mes se dudaba si esto iba a ser posible; nosotros no dudamos en ningún momento", señaló el atacante, autor de cinco goles en el torneo.

El capitán de la Real Sociedad también resaltó la dimensión del logro. "No somos conscientes de la magnitud, no solo de ser campeones del mundo, sino de haberlo logrado después de ganar la Eurocopa", comentó.

Aunque terminó como uno de los goleadores del campeonato con cinco tantos, restó importancia a sus cifras y destacó la anotación decisiva de Ferran Torres.

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Sintió pena por Messi

Con apenas 19 años, Pau Cubarsí fue elegido el Mejor Jugador Joven del Mundial y reconoció que enfrentarse a Lionel Messi fue una experiencia inolvidable, aunque también sintió tristeza por la derrota de su ídolo.

"Nunca le había visto cara a cara. Cuando vino a saludarme ya me creí que era real. Es un privilegio enorme compartir campo con él. Es mi ídolo y también me da pena que haya perdido, pero estoy feliz por nuestra victoria", confesó.

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El defensa del Barcelona aseguró que todavía no asimila lo conseguido. "Este es un sueño. Parece irreal. Estoy agradecido por vivir una experiencia única. Cuando el árbitro pitó el final sentimos que habíamos hecho historia".

Cubarsí también destacó la unión del grupo como la clave del éxito. "Siempre soñé con ganar un Mundial, pero nunca imaginé estar en Nueva York levantando este trofeo. En este torneo enfrentamos a selecciones inmensamente buenas, pero somos una familia y gracias a eso hemos ganado", concluyó.

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"Competimos como animales"

Pedro Porro elogió el nivel competitivo de España durante todo el Mundial y aseguró que el equipo nunca bajó la intensidad, desde el debut hasta la prórroga de la final ante Argentina.

"La verdad es un espectáculo ver competir a este equipo. Desde el minuto uno que empezó este Mundial hasta el minuto 125 de la prórroga competimos como animales", declaró a la cadena Cope.

El lateral del Tottenham también tuvo palabras de reconocimiento para la afición argentina.

"La verdad, fair play por ellos. Cuando acabó el partido demostraron que tienen una afición espectacular. Ahora toca celebrar porque somos justos campeones y disfrutarlo todos juntos en España", puntualizó.

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"No somos conscientes de lo que hemos logrado"

El arquero Unai Simón aseguró que la selección española aún no dimensiona la magnitud de haber conquistado el Mundial, luego de vencer 1-0 a Argentina en la prórroga de la final.

"Somos campeones del mundo, pero creo que también tras ese primer partido ante Cabo Verde fue importante manejar las emociones. Nos costó en ese sentido, luego nos fuimos soltando y contra Uruguay demostramos lo que queríamos hacer en este Mundial. El resto es historia", declaró el guardameta del Athletic de Bilbao.

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Elegido como el Guante de Oro del torneo tras recibir apenas un gol en ocho partidos, Simón atribuyó ese logro al trabajo colectivo.

También dedicó elogios al seleccionador Luis de la Fuente, a quien consideró una pieza clave en el éxito de la Roja.

"Se ha merecido ser el mejor seleccionador del mundo. Más allá de lo táctico, ha conseguido formar un grupo maravilloso, tener un líder como él y, a partir de ahí, todo fluye", concluyó.

*Con información de AFP