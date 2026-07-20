"Ha sido el torneo más difícil de la historia de los Mundiales", asegura Rodri

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El capitán de España, Rodri, aseguró que la conquista de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tiene un valor especial por la exigencia del torneo y por haber derrotado en la final a una Argentina liderada por Lionel Messi.

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"Estamos en una nube. Solo puedo dar gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Este grupo es sensacional. ¡Somos campeones del mundo! Es increíble decirlo. Es el torneo más difícil de la historia de los Mundiales. Hemos jugado la final ante un equipo que tiene al mejor jugador de la historia", declaró a TVE.

El mediocampista destacó la personalidad de la Roja durante todo el campeonato.

. Rodri acaba de convertirse en el jugador No. 11 de la historia en “completar el fútbol” tras haber ganado la UEFA Champions League, el Balón de Oro y una Copa Mundial.



Se une a 10 jugadores únicos en el mundo que han ganado esto que han… pic.twitter.com/S3bHr70SEc — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 19, 2026

"En el partido hemos dominado. Nuestro secreto como selección es que siempre vamos a ir por ti. Y Dios al final te recompensa por haber sido valiente", afirmó.

Elegido como el Mejor Jugador del Mundial (MVP), el centrocampista del Manchester City también vivió una revancha personal tras la grave lesión que sufrió después de conquistar la Eurocopa 2024.

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"La gente puede ver con mi caso que un jugador que toca el cielo puede bajar a lo más bajo y de ahí levantarse de nuevo con mucho trabajo. Soy un ejemplo de superación. He sentido el apoyo y el cariño de mucha gente en España que no me conoce, pero que siempre ha estado conmigo", culminó.

*Con información de AFP