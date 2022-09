"¡Odio esto!": rey Carlos III se confunde al firmar y su reacción vuelve a ser viral

Un nuevo gesto del rey Carlos III vuelve a ser viral y a dar de qué hablar en redes sociales.

El pasado fin de semana, Carlos III fue proclamado rey de Inglaterra, luego de anunciarse la muerte de la reina Isabel II.

El evento al que asistieron reconocidas figuras fue transmitido por primera vez en televisión, pero una serie de insólitos gestos del monarca captó la atención en redes sociales.

Ahora, el rey Carlos nuevamente está dando de qué hablar, luego de protagonizar un incómodo momento en la residencia real del Castillo de Hillsborough, en Irlanda del Norte.

El rey Carlos III se confundió mientras firmaba un libro. (Foto: captura video)

El momento viral

Todo ocurrió mientras Carlos escribía su nombre en uno de los documentos oficiales que lo proclamaban el rey de la corona británica.

Sin embargo, en un momento se le ve incómodo y molesto, luego de haberse confundido de fecha.

"Odio esto. No puedo soportar esta maldita cosa. Lo que hacen cada vez... ¡apesta!", se le escucha decir. El incidente quedó grabado ante las cámaras, haciéndose viral en redes sociales.

Segunda polémica desde su proclamación

Durante la firma de la Proclamación de Adhesión, que marca su ascenso oficial al trono británico, se pudo ver cómo un ofuscado Carlos pide a un asistente en dos ocasiones que retire la bandeja de bolígrafos de su escritorio antes de seguir escribiendo.

El momento fue uno de los más comentados en redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, la reacción también causó serias críticas al nuevo monarca.