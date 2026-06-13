Real Madrid descarta a Julián Álvarez y va por otra estrella

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El futuro del delantero argentino Julián Álvarez continúa generando especulaciones en el mercado de fichajes europeo. Sin embargo, el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, informó que el Real Madrid ya no contempla la incorporación del atacante del argentino.

De acuerdo con Romano, la entidad merengue ya no realizó contactos directos con el futbolista argentino ni con su entorno, situación que terminó enfriando por completo cualquier posibilidad de negociación. El club presidido por Florentino Pérez presentó esta semana una propuesta de 150 millones de euros al Atlético de Madrid, pero sin haber avanzado previamente en conversaciones con el jugador.

Ante este escenario, el Real habría decidido descartar definitivamente la operación, tomando en cuenta la escasa relación existente entre las partes y la falta de acercamientos concretos con el delantero campeón del mundo.

La prensa de Madrid asegura que el conjunto merengue irá a buscar a otra estrella. Se habla de intentar la contratación de Michael Olise, el delantero del momento que brilla con el Bayern Múnich y la selección francesa.

Julián nunca habló con gente del Real Madrid, según dice Fabrizio Romano. (Foto: Redes)

Atentos

Mientras tanto, el Barcelona continúa atento a la situación del atacante. Diversos reportes señalan que el conjunto azulgrana mantiene interés en incorporar a Julián Álvarez y que el propio jugador vería con buenos ojos una eventual llegada al club catalán.

Según medios argentinos, el delantero tendría previsto analizar su futuro una vez finalice la Copa del Mundo. Además, el Barcelona estaría a la expectativa de una posible manifestación pública del futbolista sobre su deseo de abandonar el Atlético para facilitar una futura negociación.