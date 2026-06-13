Barcelona anuncia acciones legales contra Florentino Pérez por "calumnias"

El Barcelona anunció este viernes acciones legales contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por unas declaraciones en las que vinculó al club catalán con supuestas irregularidades arbitrales relacionadas con el llamado "Caso Negreira".
OTRAS NOTICIAS: Guatemala hace suyas las 3 Horas de El Salvador
A través de un comunicado, la entidad azulgrana informó que presentó una demanda de conciliación previa a una querella por presuntas calumnias. El club busca que Pérez rectifique públicamente unas afirmaciones que considera falsas y perjudiciales para su imagen.
La controversia surge por unas declaraciones realizadas por el dirigente madridista el pasado 12 de mayo, durante la convocatoria de las elecciones presidenciales del Real Madrid, cuando volvió a referirse al "Caso Negreira".
La investigación judicial analiza los pagos realizados por el Barcelona a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.
Mientras la justicia intenta determinar si existió alguna ventaja deportiva, el club catalán sostiene que los servicios contratados correspondían a informes y asesorías arbitrales.
El Barcelona advirtió que, si Florentino Pérez no se retracta de sus declaraciones, presentará una querella criminal ante los tribunales.