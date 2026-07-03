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Regresa la tradicional Feria del Cerrito del Carmen

  • Por Jessica González
03 de julio de 2026, 12:20
Los guatemaltecos podrán disfrutar de la feria por dos semanas. (Foto: archivo/Soy502)

Los guatemaltecos podrán disfrutar de la feria por dos semanas. (Foto: archivo/Soy502)

Más de 70 comercios ofrecerán una gran variedad de productos y platillos típicos.

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La esperada y tradicional Feria del Cerrito del Carmen, dedicada a Nuestra Señora de la Virgen del Carmen, está de vuelta.

Este 2026 se llevará a cabo del 6 al 19 de julio de 2026, de 10:00 a 22:00 horas, ofreciendo un ambiente lleno de tradición, gastronomía, juegos y actividades para compartir en familia.

Los dulces típicos no pueden faltar. (Foto: Municipalidad de Guatemala)
Los dulces típicos no pueden faltar. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

La feria se instalará sobre la avenida Juan Chapín, entre la 1.ª y la 4.ª calles de la zona 1, donde 76 comerciantes ofrecerán una amplia variedad de productos y alimentos típicos.

Los asistentes podrán disfrutar de dulces tradicionales, golosinas de feria y platillos como chuchitos, atol, tostadas y churrasquitos.

La feria contará con una gran variedad de juegos. (Foto: Municipalidad de Guatemala)
La feria contará con una gran variedad de juegos. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

También habrá juegos como cincos, pesca, lotería y la rueda de Chicago.

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