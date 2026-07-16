Reino Unido pide a FIFA abrir investigación sobre pancarta de Malvinas

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El ministro británico de Empresa y Comercio, Peter Kyle, afirmó este jueves que la FIFA debe investigar el comportamiento de los futbolistas argentinos, que desplegaron una pancarta con la frase "Las Malvinas son Argentinas", tras derrotar a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026.

Kyle instó al organismo rector del futbol mundial a llevar a cabo una investigación "exhaustiva" sobre el incidente de la pancarta ocurrido después del partido del miércoles en Atlanta, que terminó con victoria argentina por 2-1.

"La política debe estar separada del futbol. De hecho, uno de los principios fundamentales del Mundial es que la política esté separada del fútbol", declaró Kyle a la cadena de televisión BBC.

El ministro británico de Empresa y Comercio, Peter Kyle, afirmó este jueves que la FIFA debe investigar el comportamiento de los futbolistas argentinos, que desplegaron una pancarta con la frase "Las Malvinas son Argentinas", tras derrotar a Inglaterra en semifinales del Mundial.… pic.twitter.com/Si3BP1QIge — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) July 16, 2026

"Ahora es un asunto que corresponde a la FIFA. Esperamos que lleve a cabo una investigación sobre este asunto", añadió.

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Las palabras del ministro fueron respaldadas por un portavoz de Keir Starmer, primer ministro británico.

"Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas definitivamente lo son", declaró un portavoz de Downing Street.

*Con información de AFP