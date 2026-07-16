Reino Unido pide a FIFA investigar por pancarta de Malvinas en la semifinal

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La polémica surgió luego de que algunos jugadores de la selección de Argentina desplegaran una pancarta en referencia a las islas Malvinas tras finalizar la semifinal ante Inglaterra en la Copa del Mundo.

El ministro británico de Empresa y Comercio, Peter Kyle, afirmó este jueves que la FIFA debe investigar el comportamiento de los futbolistas argentinos, que desplegaron una pancarta con la frase "Las Malvinas son Argentinas", tras derrotar a Inglaterra en semifinales del Mundial.

Kyle instó al organismo rector del fútbol mundial a llevar a cabo una investigación "exhaustiva" sobre el incidente de la pancarta ocurrido después del partido del miércoles en Atlanta, que terminó con victoria argentina por 2-1.

"La política debe estar separada del fútbol. De hecho, uno de los principios fundamentales del Mundial es que la política esté separada del fútbol", declaró Kyle a la cadena de televisión BBC.

"Ahora es un asunto que corresponde a la FIFA. Esperamos que lleve a cabo una investigación sobre este asunto", añadió.

Las palabras del ministro fueron respaldadas por un portavoz de Keir Starmer, primer ministro británico.

"Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas definitivamente lo son", declaró un portavoz de Downing Street.

"Nuestra posición no ha cambiado. La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas. Nuestro compromiso nunca vacilará", añadió.

La pancarta fue mostrada en el campo por los futbolistas argentinos al terminar la semifinal ante Inglaterra. (Foto: AFP)

"Corresponde a la FIFA"

La pancarta, en referencia a la disputa territorial que desembocó en un conflicto armado en 1982, fue desplegada por varios jugadores después del pitido final y colocada sobre el césped del estadio de Atlanta por Giovani Lo Celso.

El portavoz del primer ministro británico señaló que cualquier posible medida al respecto es "un asunto que corresponde a la FIFA".

Situado en el Atlántico Sur, el archipiélago de las Malvinas, a 600 kilómetros de las costas argentinas, fue escenario de una guerra entre Argentina y Reino Unido en 1982, que dejó 649 muertos argentinos y 255 británicos en 74 días de conflicto.

Desde su derrota en esa guerra, Argentina sigue reivindicando la soberanía sobre las islas.

*Con información de AFP