Reportero coreano es sorprendido por mexicana mientras transmitía por el Mundial

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Un momento curioso fue grabado en video cuando un periodista coreano cubría una nota previo a la inauguración del Mundial United 2026.

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Un momento peculiar quedó grabado cuando un reportero coreano realizaba una transmisión como parte de la previa al inicio del Mundial United 2026, en Guadalajara, México, ciudad en donde disputa Corea del Sur su primer partido.

El periodista asiático se encontraba en una cobertura cuando se vio interrumpido por una mexicana que se percató de la transmisión.

La mujer quien era acompañada por una amiga, decidió acercarse y abrazar al corresponsal que hablaba en su idioma mientras portaba una camisola de la selección de Corea del Sur.

Este hombre cierra los ojos al sentirse incomodado por lo que estaba sucediendo, pero segundos después le dice "gracias" en español a la joven, quien lo termina de sorprender al darle un beso en la mejilla.

El reportero coreano grita al verse sorprendido, mientras se escucha que las demás personas que presenciaban el hecho se reían por lo ocurrido.

Mira aquí el video:

월드컵 현지 리포팅 진행하던 중 유쾌한 해프닝

멕시코 지금 당장 갈 사람 손.. pic.twitter.com/Wb3DocUSjg — 장군파파 (@travelman777) June 11, 2026

La selección de México ganó en su partido inaugural 2-0 a Sudáfrica, mientras Corea del Sur se enfrenta a República Checa en esta primera jornada de la Copa del Mundo de la FIFA como parte del grupo A.