Representantes estudiantiles denuncian que los expulsaron de la sesión del CSU

El Consejo Superior Universitario de la Usac se encuentra reunido de manera virtual. Dos integrantes denunciaron que fueron expulsados de la sesión.

En contexto: Consejo Superior de la Usac discutirá informe de la elección de Walter Mazariegos

La sesión del Consejo Superior Universitario dio inicio y mientras conocían el informe de la elección de Walter Mazariegos como rector, dos representantes estudiantiles denunciaron que fueron expulsados de la sesión virtual.

Los representantes, Camilo García de la Facultad de Ciencias Médicas y Farmacia y Eduardo Villalta de la Facultad de Agronomía, denunciaron que les vedaron el derecho a representar a los estudiantes, por oponerse a la ratificación de Mazariegos como Rector.

En estos momentos personal de la administración me acaban de eliminar de la sesión virtual del CSU, esto violenta mis derechos como integrante de este órgano colegiado. — Eduardo Villalta (@edu_phaseolus) May 25, 2022

He sido eliminado de la sesión del CSU en la cual se iban a tratar los temas de recursos de revisión a la elección de rector, me negaron el derecho a representar a los estudiantes pic.twitter.com/L8otfYb5uh — Camilo García (@CamiloG_32) May 25, 2022

Recibe amenazas

Además de ya no poder ingresar a la sesión del CSU, Camilo García denunció que recibió una amenaza por medio de una llamada. Una mujer le dijo que dejara de trasmitir la sesión del Consejo o que publicarían toda su información.

Dos representantes estudiantiles fueron expulsados de la sesión virtual que realiza el Consejo Superior Universitario.



En la sesión conocerán 10 recursos de revisión en contra de la elección de Walter Mazariegos como Rector de la Usac. https://t.co/09SLGds0ry — Dulce Rivera (@drivera_soy502) May 25, 2022

El Consejo sigue reunido de manera virtual pero no se tiene acceso a la sesión. Los integrantes deberán conocer al menos 10 recursos de revisión en contra de la elección de Rector que se realizó el pasado 14 de mayo, en donde Walter Mazariegos, participó como único candidato ya que no se permitió el ingreso de todos los cuerpos electorales.