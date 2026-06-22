“La reputación no gana partidos”, dice Queiroz, técnico de Ghana

Carlos Queiroz, seleccionador de Ghana, aseguró este lunes que sus dirigidos están listos para enfrentar a Inglaterra. También dijo que si las Estrellas Negras mantienen la cohesión y el esfuerzo colectivo, pueden dar un buen resultado ante los favoritos.
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"Pase lo que pase durante el partido, tenemos que mantenernos unidos, luchar juntos y salir adelante juntos", insistió el portugués.
Cuando fue consultado sobre el desafío dentro del campo, advirtió que su equipo debe estar listo para "jugar rápido y durante los 90 minutos", porque eso exige el planteamiento del técnico rival, Thomas Tuchel.
Prometió un buen espectáculo deportivo, señalando que sus jugadores "serán disciplinados y organizados, pero a la vez estarán listos para volar".
La prensa preguntó a Queiroz sobre la probable participación de Thomas Partey en el juego de este martes, pero el técnico no aclaró si lo alineará o no.
El futbolista enfrenta un juicio por violación y agresión sexual, por lo que Canadá no le permitió el ingreso para disputar el partido ante Panamá en la primera jornada.
También dudó sobre quién cubrirá los tres postes africanos y mencionó que lo definirá previo al juego.
Durante la conferencia de prensa, fue recordado el paso de Queiroz por Irán y la derrota 6-2 contra los ingleses, pero el técnico resto importancia y afirmó que "los recuerdos y la reputación no ganan partidos", y que esta nueva oportunidad de enfrentarlos "será otra historia".