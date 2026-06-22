“La reputación no gana partidos”, dice Queiroz, técnico de Ghana

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Carlos Queiroz, seleccionador de Ghana, aseguró este lunes que sus dirigidos están listos para enfrentar a Inglaterra. También dijo que si las Estrellas Negras mantienen la cohesión y el esfuerzo colectivo, pueden dar un buen resultado ante los favoritos.

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"Pase lo que pase durante el partido, tenemos que mantenernos unidos, luchar juntos y salir adelante juntos", insistió el portugués.

Ghana sumó 17 centros pero únicamente completó 6. (Foto: AFP)

Cuando fue consultado sobre el desafío dentro del campo, advirtió que su equipo debe estar listo para "jugar rápido y durante los 90 minutos", porque eso exige el planteamiento del técnico rival, Thomas Tuchel.

Prometió un buen espectáculo deportivo, señalando que sus jugadores "serán disciplinados y organizados, pero a la vez estarán listos para volar".

Ghana remató en 7 ocasiones al marco de Panamá, solamente 2 fueron entre los tres palos. (Foto: AFP)

La prensa preguntó a Queiroz sobre la probable participación de Thomas Partey en el juego de este martes, pero el técnico no aclaró si lo alineará o no.

El futbolista enfrenta un juicio por violación y agresión sexual, por lo que Canadá no le permitió el ingreso para disputar el partido ante Panamá en la primera jornada.

Antoine Semenyo fue el jugador de Ghana que registró la mayor cantidad de recepciones de pases entre la línea media y defensiva. (Foto: AFP)

También dudó sobre quién cubrirá los tres postes africanos y mencionó que lo definirá previo al juego.

Durante la conferencia de prensa, fue recordado el paso de Queiroz por Irán y la derrota 6-2 contra los ingleses, pero el técnico resto importancia y afirmó que "los recuerdos y la reputación no ganan partidos", y que esta nueva oportunidad de enfrentarlos "será otra historia".