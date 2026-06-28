La resiliente Paraguay desafía a la renacida Alemania

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Con el regreso de Miguel Almirón, Paraguay promete dar batalla a una selección de Alemania que se sacudió el trauma de eliminaciones en fase de grupos, pero que en dieciseisavos de final del Mundial debe confirmar que está al nivel de las favoritas a llevarse el trofeo.

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Guaraníes y teutones volverán a verse las caras en una Copa del Mundo veinticuatro años después del choque que protagonizaron por octavos de final en Corea-Japón 2002.

La garra guaraní sumó 23 remates durante la fase de grupos, 5 de ellos fueron entre los tres palos. (Foto: AFP)

Aquel partido fue jugado con dientes apretados por los paraguayos, pero un gol agónico de Oliver Neuville le dio el triunfo a Die Mannschaft.

Para los dirigidos por Gustavo Alfaro el duelo en Boston representa una oportunidad única para demostrar al mundo que la garra guaraní es capaz de vencer a un superpoderoso.

Los teutones promediaron 53 % de posesión de balón. (Foto: AFP)

Su equipo sabe sufrir. Logró renacer de las cenizas en el premundial y en el Grupo D de Norteamérica, cuando con un impecable trabajo de equipo lograron superar a Turquía y seguir vivos pese a jugar todo un tiempo con uno menos por la expulsión de Almirón.

Alfaro superó en este Mundial la cachetada 4-1 que le propinó Estados Unidos en el debut, y con el triunfo ante Turquía 1-0 y el empate sin goles contra Australia llega sin mucho que perder ante Alemania. Además tiene un motivo para sonreír: la vuelta de Almirón.

Los paraguayos completaron 671 de los 905 pases de la primera etapa de la competencia. (Foto: AFP)

Con Almirón, pero con la duda de Omar Alderete en defensa por lesión y la baja de Diego Gómez en el mediocampo por doble amarilla, Alfaro tendrá que armar una estrategia sin fallas.

Por el lado de los tetracampeones del mundo la presión es mayor.

Los dirigidos por Julian Nagelsmann terminaron su andar en el Grupo E con sabor agridulce, aliviados por pasar su serie tras sorprendentes eliminaciones en las primeras rondas de Rusia 2018 y Catar 2022, pero dolidos por caer 2-1 en el tercer partido ante Ecuador.

La diferencia de goles para Alemania es de +6 mientras que de Paraguay es de -2. (Foto: Sofascore)

El equipo europeo no puede permitirse más pérdidas de balón y errores groseros en defensa. En ofensiva, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic y Florian Wirtz también tienen mucho que demostrar.

El ganador del duelo enfrentará en octavos de final al triunfador del choque entre la favorita Francia y Suecia.

Puede ser todas las emociones del juego de los dieciseisavos de final, en ESTE enlace.

Así jugarían:

Alemania: 1 Neuer, 6 Kimmich, 4 Tah, 2 Rüdiger, 22 Raum, 23 Nmecha, 5 Pavlovic, 19 Sané, 10 Musiala, 17 Wirtz y 7 Havertz. DT: Julian Nagelsmann

Paraguay: 12 Gill, 4 Cáceres, 2 Velázquez, 15 G. Gómez, 3 Alderete, 26 Maidana, 6 Alonso, 14 Cubas, 23 Galarza, 19 Enciso y 21 Ávalos. DT: Gustavo Alfaro

Manuel Neuer sumó 50 acciones dentro del área y 36 fuera. (Foto: AFP)

El partido entre Alemania y Paraguay por un boleto a los octavos de final, se podrá ver en Tigo Sports.