El retoque facial de Chayanne que dio de qué hablar y causó polémica

Chayanne sorprendió a sus fanáticas por el drástico cambio de rostro tras una posible cirugía, notoria en un video que subió a redes sociales.

El puertorriqueño fue criticado por su notorio cambio, según afirman, en el video que el artista grabó en junio de 2022 para anunciar el estreno de su tema Te amo y punto, su cara luce inflamada y sin expresión, lo que hace sospechar que pasó por el quirófano.

"¿Qué es eso?, ¿qué te hiciste?”; “Nooooo", fueron algunas de las reacciones a su nuevo estilo y muchas mujeres enamoradas no aceptaron su nuevo parecer.

Muchos afirman que el trabajo estético no salió bien, hace unos años él respondió a este tipo de críticas: “Yo soy feliz y no hay complejos. Dicen que un caballero no tiene memoria y que no se debe preguntar la edad. Pero yo no tengo ningún problema con que me pregunten”.

MIRA LAS FOTOS:

(Foto; Instagram)

(Foto: instagram)