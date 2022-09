Maite Perroni se compromete con Andrés Tovar, así fue la pedida

Maite Peroni y Andrés Tovar dieron una gran sorpresa a sus seguidores con el anuncio de su compromiso.

Maite le dio el "sí quiero" al productor en las alturas, pues en las imágenes se aprecia que ambos están equipados con accesorios de un vuelo de helicóptero.

"Aquí, cerquita de Dios, el sol y la luna, quiero pedirte que te cases conmigo.” ATP “Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad. Te amo, amor de mis vidas.” MPB, fueron los mensajes que ambos dejaron luego de este momento tan especial.

La pareja anunció su noviazgo año atrás y estuvo en la controversia tras fuertes rumores de haber iniciado su relación mientras el Tovar estaba casado con la actriz Claudia Martin.

Fue Martin quien habría ventilado el engaño, a partir de ello fueron blanco de críticas, en ese momento Maite se defendió en Despierta América:

“Yo no acostumbro a andar compartiendo mi vida íntima ni mi vida privada, y en esta ocasión eso fue lo que sucedió, que nunca he compartido qué pasa con mi vida familiar y con mi vida personal. Al no haberlo hecho de esa manera, pues se dieron todas estas malinterpretaciones y todas estas notas negativas alrededor de nuestra relación”.

Varios artistas felicitaron a la pareja en esta etapa de su vida.

