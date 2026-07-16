Reyes de España y Trump estarán en la final España-Argentina

-

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, además de Donald Trump, asistirán a la final del Mundial 2026 de la FIFA entre España y Argentina a celebrarse el domingo en Nueva York.

OTRAS NOTICIAS: Reino Unido pide a FIFA investigar por pancarta de Malvinas en la semifinal

La familia real disfrutó del partido entre Francia y España en un hotel de Barcelona, luego de entregar los premios Princesa Girona y con orgullo celebraron la victoria. Juntos lucieron la camisola de la selección.

"¡España está en la final! Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello!", explicó la familia real.

La Roja demostró su fortaleza y ahora pelea por tener la máxima victoria con la Copa del Mundo.

Donald Trump asistirá

La FIFA confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará en la ceremonia de premiación de la final del Mundial 2026, además de ser el encargado de entregar el trofeo al equipo campeón junto al presidente del organismo, Gianni Infantino.

MIRA: