Ricardo Arjona comparte detalles de su disco "Negro"

Ricardo Arjona reveló más información de su disco "Negro".

A través de sus redes sociales, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona adelantó que el material de su nuevo disco "Negro", tendrá catorce canciones inéditas, siete de ellas fueron inspiradas en el encierro y según contó, debían ser incluidas en esta entrega debido a todo lo que experimentó cuando sus planes cambiaron drásticamente por la pandemia.

En un video expresó su inspiración para lo nuevo:

"Allá afuera se venden viajes de 13 minutos al espacio, yo llevo dos años volando en el mío, este espacio que no tiene color y tampoco perdona como el tiempo. Cuando creí que estaba listo una pandemia detuvo el tiempo, hoy, no podría entregar el proyecto que terminé hace más de dos años sin contarles todo lo que pasó por esta cabeza durante estos tiempos raros", dijo mostrando escenas de los instantes en los que se sentó a escribir en su estudio.

"Siete canciones aparecieron y algo me dice que la historia del disco 'Negro' estaba escrita para no salir como lo iba a ser. Hoy 'Negro' es el disco que fue, pero habrá que agregarle los fantasmas que acecharon los últimos años. Estoy volviéndome loco otra vez, es buena señal, supongo que de eso se trata, supongo que eso es lo que tengo que hacer o para lo que vine, de no ser así ¡qué manera de perder el tiempo!, sería esto de esperar que los días se hagan de noche, 'Negro' tenía que escribir lo que pasó", agregó.