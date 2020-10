Ricardo Arjona y Gaby Moreno unidos de nuevo en una canción

Ricardo Arjona y Gaby Moreno se unieron de nuevo en "Blanco", del proyecto "Blanco y Negro" con la canción "El Blues de la Notoriedad".

Los guatemaltecos tardaron 9 años desde "Fuiste tú", en fusionar sus voces, con un poderoso resultado.

"No es una canción fácil de explicar, como no lo es ninguna, es larga la historia. Ese tipo me dejó afuera de la oficina discográfica horas y horas. Yo lo que quería era mostrarle a estos personajes que me habían hecho la vida tan difícil que estaban equivocados", expresó Arjona en una sesión de autor publicada en redes acerca del por qué de este tema.

"Buscamos un sonido más de bar, más rústico", afirmó Gaby Moreno acerca de su participación y de cómo diseñaron el sencillo juntos.

"El Blues de la Notoriedad no es otra coas que un recordatorio de todo lo que se cocina en esta industria donde hay tan poca verdad que todo empieza a oler mal, sálvese quien pueda", expresó el guatemalteco.

Ricardo Arjona dio un inesperado anuncio junto este lanzamiento: Que este es el primer acercamiento de un álbum sorpresa llamado "Los Covers de Blanco", el resultado de un disco lanzado en medio de la pandemia, que detonó en redes sociales la participación de otros grandes artistas haciendo covers de las canciones del disco "Blanco".

MIRA EL VIDEO:

