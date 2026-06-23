Rice y Tuchel lamentaron el empate de Inglaterra ante Ghana

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El mediocampista Declan Rice consideró que Inglaterra tuvo este martes "mala suerte" en su empate 0-0 con Ghana en el Mundial, aunque fue autocrítico por la falta de "soluciones" ofensivas ante un rival muy cerrado en defensa.

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Rice, jugador del Arsenal y bastión en la mitad de la cancha de los Tres Leones, pidió calma tras el final de este partido por la segunda fecha del Grupo L.

"Es siempre difícil cuando juegas contra once rivales replegados atrás, pero hay que encontrar soluciones", dijo el futbolista a la BBC. "En los últimos minutos tuvimos mala suerte", remató.

El equipo entrenado por el alemán Thomas Tuchel, que quedó muy cerca de los dieciseisavos de final pese al resultado, cerrará la primera fase el próximo sábado contra Panamá.

"Hay que darle mérito a Ghana. Nos queda un partido más para terminar en el primer lugar, así que debemos mantenernos positivos", agregó Rice.

The points are shared between the #ThreeLions and Ghana in Boston. pic.twitter.com/himz1jF5oB — England (@England) June 23, 2026

Sin recompensa

Tuchel lamentó el empate, en un partido en el que su capitán, el goleador Harry Kane, erró una clara ocasión.

"Normalmente, habría sido una ocasión clara para nosotros. Tuvimos una gran oportunidad y luego otra. El gol habría sido merecido", expresó el técnico sobre el fallo de Kane.

"Fuimos ganando intensidad", pero "no tuvimos recompensa", analizó Tuchel.