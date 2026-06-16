Mundial 2026
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Con ritmo y compromiso, Colombia está lista para el debut

  • Con información de Agencias
15 de junio de 2026, 19:35
La mejor participación de Colombia ocurrió en Brasil 2014, donde la selección alcanzó los cuartos de final. (Foto: AFP)&nbsp;

La mejor participación de Colombia ocurrió en Brasil 2014, donde la selección alcanzó los cuartos de final. (Foto: AFP) 

La selección de Colombia completó su último entrenamiento previo a viajar a la capital mexicana para medirse a Uzbekistán, juego programado para el miércoles 17 de junio, a las 8:00 p. m.

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El conjunto cafetero completo está a disposición del técnico Néstor Lorenzo, quien enfocó el trabajo de la última jornada en la posesión de balón y rotaciones. Por su parte, los arqueros se detuvieron para reforzar sus aptitudes en tiros de corta distancia y reacción.

Daniel Muñoz, lateral derecho del Crystal Palace, apunta a ser uno de los titulares. (Foto: AFP)
Daniel Muñoz, lateral derecho del Crystal Palace, apunta a ser uno de los titulares. (Foto: AFP)

Los 26 jugadores y el cuerpo técnico colombiano salieron esta tarde del hotel hacia el aeropuerto de Guadalajara, para viajar rumbo a la ciudad de México, en donde disputarán el primer compromiso de la justa mundialista.

Lorenzo programó para este martes un entrenamiento abierto a la prensa y una conferencia para brindar detalles antes de encarar el duelo.

Colombia ha disputado 22 partidos en mundiales, con un saldo de 9 victorias, 3 empates y 10 derrotas.
Colombia ha disputado 22 partidos en mundiales, con un saldo de 9 victorias, 3 empates y 10 derrotas.

Según la programación del equipo, el jueves regresarían al campamento de entrenamiento en Guadalajara para comenzar a preparar el duelo ante RD Congo, a quienes se medirán el 23 de junio.

Uno de los juegos más atractivos del grupo quedó para el final, Colombia vs. Portugal, un duelo que promete emociones al límite.

Para los siguientes retos, Colombia cuenta con figuras como Luis Díaz y Juan Camilo Hernández, además de su máximo referente James Rodríguez, quien espera mejorar su marca personal en el rubro de goleo.

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