Con ritmo y compromiso, Colombia está lista para el debut

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La selección de Colombia completó su último entrenamiento previo a viajar a la capital mexicana para medirse a Uzbekistán, juego programado para el miércoles 17 de junio, a las 8:00 p. m.

El conjunto cafetero completo está a disposición del técnico Néstor Lorenzo, quien enfocó el trabajo de la última jornada en la posesión de balón y rotaciones. Por su parte, los arqueros se detuvieron para reforzar sus aptitudes en tiros de corta distancia y reacción.

Daniel Muñoz, lateral derecho del Crystal Palace, apunta a ser uno de los titulares. (Foto: AFP)

Los 26 jugadores y el cuerpo técnico colombiano salieron esta tarde del hotel hacia el aeropuerto de Guadalajara, para viajar rumbo a la ciudad de México, en donde disputarán el primer compromiso de la justa mundialista.

Lorenzo programó para este martes un entrenamiento abierto a la prensa y una conferencia para brindar detalles antes de encarar el duelo.

Colombia ha disputado 22 partidos en mundiales, con un saldo de 9 victorias, 3 empates y 10 derrotas.

Según la programación del equipo, el jueves regresarían al campamento de entrenamiento en Guadalajara para comenzar a preparar el duelo ante RD Congo, a quienes se medirán el 23 de junio.

Uno de los juegos más atractivos del grupo quedó para el final, Colombia vs. Portugal, un duelo que promete emociones al límite.

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Para los siguientes retos, Colombia cuenta con figuras como Luis Díaz y Juan Camilo Hernández, además de su máximo referente James Rodríguez, quien espera mejorar su marca personal en el rubro de goleo.