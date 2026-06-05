Roberto Martínez dice que Chile "es un equipo que va a exigir" mucho a Portugal

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Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, advirtió que la selección de Chile será un rival de alta exigencia en el amistoso de este sábado en Lisboa.

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El estratega español destacó la "flexibilidad" y las "ideas claras" del combinado dirigido por Nicolás Córdova, al que ve en un interesante proceso de reconstrucción.

"Me encantan sus ideas de juego posicional. Es un equipo que con el balón defiende muy bien los duelos individuales", afirmó Martínez en la conferencia de prensa previa al duelo en el Estadio Nacional de Jamor.

Para el técnico, el partido será sumamente competitivo: "Para nosotros es preparación para el Mundial; para Chile, es un partido para preparar su futuro".

El examen servirá a los lusos para asimilar la exigencia que afrontarán en el Grupo K del Mundial ante Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Martínez también aprovechó para recordar su admiración por el futbol chileno a través de Jean Beausejour, a quien dirigió en el Wigan: "Fue un jugador increíble, un ganador nato".

Por su parte, el centrocampista Samú Costa secundó al DT al señalar que esperan a una Roja "muy intensa y atrevida", compuesta por jóvenes con energía que buscan ganarse un lugar. Tras este encuentro, Portugal cerrará su preparación el 10 de junio contra Nigeria antes de partir a la cita mundialista.