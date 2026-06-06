Roberto Martínez convierte la expulsión de Leao en una lección antes del Mundial

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Tras la victoria de Portugal sobre Chile, el seleccionador Roberto Martínez admitió que la expulsión de Rafael Leao al cierre del primer tiempo alteró por completo el desarrollo del partido y obligó a su equipo a afrontar un escenario inesperado.

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El técnico español consideró que jugar con un hombre menos representó una prueba útil de cara al Mundial. "Fue una preparación para lo inesperado y, desde ese punto de vista, resultó un amistoso interesante", afirmó.

No obstante, Martínez también lamentó la acción que derivó en la tarjeta roja para el atacante del AC Milan. Aunque sostuvo que la jugada no ameritaba una expulsión por conducta violenta, subrayó la necesidad de manejar mejor este tipo de situaciones.

Por esta acción fueron expulsados Rafa Leao e Iván Román antes del entretiempo:

¡SE PICÓ TODO EN EL AMISTOSO ENTRE PORTUGAL Y CHILE!



Por esto, fueron expulsados Rafael Leao e Iván Román



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gTNSr899Tn — SportsCenter (@SC_ESPN) June 6, 2026 "No podemos recibir una tarjeta roja así contra selecciones sudamericanas. Creo que no hubo conducta violenta y que no era una acción para expulsión, pero tenemos que hablar con el balón y controlar las emociones", señaló.

El seleccionador también hizo autocrítica por el gol recibido en los minutos finales y destacó que el equipo debe mejorar la toma de decisiones, especialmente al momento de administrar la posesión y elegir cuándo asumir riesgos.