Barcelona confirma su primer amistoso de pretemporada

El FC Barcelona dará inicio a su pretemporada 2026-2027 con un partido amistoso frente al Birmingham City, que se disputará el 31 de julio en el estadio St. Andrew's Knighthead Park, en Inglaterra.
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El encuentro tendrá lugar en uno de los recintos más tradicionales del fútbol inglés, inaugurado en 1906 y con una capacidad aproximada de 29,409 espectadores.
Este amistoso contra un equipo de la Championship forma parte de la preparación veraniega del conjunto dirigido por Hansi Flick, que realizará una concentración en suelo inglés entre el 27 de julio y el 3 de agosto.
Además, será la sexta vez que ambos clubes se enfrenten. Sus anteriores duelos se produjeron en la ya desaparecida Copa de Ferias, competición precursora de la actual Copa de la UEFA, aunque su último cruce data de hace más de seis décadas. El balance histórico favorece al conjunto blaugrana, con tres triunfos, un empate y una sola derrota.