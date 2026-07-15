Rodri recupera su mejor nivel para guiar a España a la final del Mundial

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Rodri volvió a mostrar el nivel que lo llevó a conquistar el Balón de Oro en 2024. El mediocampista fue la gran figura en el triunfo 2-0 sobre Francia y confirmó que dejó atrás las dudas tras la grave lesión de rodilla que sufrió el año pasado.

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El capitán de la Roja dominó el mediocampo de principio a fin. Fue el jugador que más distancia recorrió ante los franceses, con 12.63 kilómetros, y también el que más pérdidas provocó en el rival, con 19 recuperaciones.

Además, fue el eje del esquema diseñado por Luis de la Fuente para neutralizar el poder ofensivo de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y compañía.

Su actuación despertó elogios de Zlatan Ibrahimovic, comentarista de FOX durante el Mundial. "Rodri destacó por encima de todos. ¡Qué partido! Estuvo en todos lados, simplemente excelso", afirmó el exdelantero sueco.

El centrocampista registró 19 recuperaciones de balón ante Francia. (Foto: AFP)

Una larga recuperación

La recuperación del futbolista del Manchester City no fue sencilla. Tras conquistar la Eurocopa y el Balón de Oro en 2024, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo mantuvo varios meses alejado de las canchas. Incluso después de recibir el alta, distintas molestias físicas retrasaron su regreso al máximo nivel.

Pese a ello, Luis de la Fuente nunca perdió la confianza en su capitán. "Rodri al 50% es mejor que cualquier otro centrocampista", llegó a decir el seleccionador, una apuesta que el jugador ha respaldado con actuaciones cada vez más convincentes en las rondas eliminatorias.

El capitán de la Roja controló el ritmo del partido ante los galos. (Foto: AFP)

El líder del equipo

El diario francés L'Équipe también destacó su exhibición ante Francia, al señalar que "siempre está en el lugar adecuado", tanto para recuperar balones como para dirigir el juego.

Sin embargo, Rodri prefirió repartir el mérito entre todo el grupo. "La clave es el esfuerzo colectivo de todos; no podría nombrar a un solo futbolista", aseguró el mediocampista, quien ya tiene la mira puesta en el duelo decisivo: "Estamos ante el partido de nuestras vidas. Queremos más y queremos ganar la Copa del Mundo", comentó.

*Con información de AFP