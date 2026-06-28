El rompecabezas que De la Fuente debe descifrar previo a Austria

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Con tres de sus cuatro extremos fuera del entrenamiento a cuatro días de los dieciseisavos del Mundial ante Austria, el seleccionador español Luis de la Fuente está obligado a mirar al centro para acompañar la inspiración creciente de Lamine Yamal, el único atacante de banda superviviente.

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Nico Williams y Yéremy Pino, lesionados en el triunfo ante Uruguay (1-0) y cuya indisponibilidad se desconoce, y Víctor Muñoz, que no ha debutado en el torneo por sus problemas musculares, no participaron en la sesión colectiva.

Nico Williams registró 6.61 de velocidad media durante la fase de grupos y recorrió 6,784 metros. (Foto: AFP)

Para ocupar las bandas quedan sanos un interior como Álex Baena, goleador decisivo y afortunado ante la Celeste, Ferran Torres, reconvertido en nueve desde hace años, o Dani Olmo, enchufado en el Mundial, pero 10 natural.

Por la derecha es intocable Lamine como principal imán de defensores.

El niño maravilla de 18 años progresa adecuadamente en el torneo con un número de minutos creciente en los partidos de la primera fase para recuperar el ritmo tras su lesión muscular.

Lamine Yamal sumó 74 desmarques para recibir el balón durante los minutos disputados en la fase de grupos. (Foto: AFP)

Pero quedan cinco partidos en 18 días a eliminatoria directa, con posibilidad de prórroga en cada uno de ellos, para levantar el gran trofeo el 19 de julio en Nueva Jersey.

El primero, el próximo jueves a la 1:00 p. m. en Los Ángeles ante Austria, clasificada gracias a su milagroso gol en el minuto 90+6 ante Argelia.

De la Fuente es consciente de que debe buscar soluciones al factor X que fueron las bandas en la Eurocopa ganada hace dos años en Alemania, cuando Lamine y Nico eran imparables.

En el brillante torneo continental de hace dos años añadir dos bandas rompedoras al tradicional juego de pases español, el conocido tiqui-taca, permitió al equipo dar un salto cualitativo enorme y conquistarlo con un pleno de victorias, batiendo una tras otra a todas las potencias.

España registró un 9 % de efectividad en los remates, de los cuales sumó 55. (Foto: AFP)

Dos años antes España se había estrellado en el Mundial de Catar 2022 con una exhibición de pases irrelevantes ante Marruecos, que la eliminó en octavos en tanda de penales tras finalizar 0-0 los 120 minutos de juego.

Alineaciones condicionadas

En Norteamérica 2026, los procesos de recuperación de sus 'exteriores' han condicionado las alineaciones desde el primer día, lo que ha provocado un debate sobre la conveniencia de incluir en la lista a jugadores que no están al 100 % para el torneo más exigente por excelencia.

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En el debut ante Cabo Verde (0-0) Gavi jugó como falso extremo por la izquierda y Ferran Torres ocupó la derecha. Fue un desastre.

Seis días después ante Arabia Saudita (4-0) Lamine ya debutó como titular con Baena en la izquierda, dupla que repitió ante Uruguay.

Con la penuria de extremos y la necesidad de jugar con interiores en las bandas cobra mayor relevancia el papel de los laterales.

En la izquierda Marc Cucurella ha exhibido su estatus de intocable: sólido en defensa, consistente y regular para acompañar en ataque.

Marc Cucurella sumó 69 desmarques a la espalda de la defensa durante los primeros 3 partidos del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Por la derecha Marcos Llorente estuvo de capa caída el primer día y mejoró ante Uruguay. Frente a Arabia Saudita lo sustituyó Pedro Porro, que dejó una gran impresión y buen entendimiento con Lamine.

Más allá de las bajas el gran pendiente de la Roja es conseguir dar una marcha más a su juego, un nivel superior que solo mostró en el primer tramo ante Arabia Saudita, cuando se situó 3-0 en 23 minutos.