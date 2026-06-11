Ron Zacapa celebra 50 años compartiendo historias y brindis

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Ron Zacapa conmemora 50 años de trayectoria junto a los guatemaltecos, una historia que inició en 1976 como parte del centenario de la ciudad de Zacapa y que hoy tiene presencia en más de 125 países.

Como parte de esta conmemoración, Ron Zacapa anunció que desarrollará una agenda de actividades y experiencias para sus consumidores en los próximos meses.

Entre las acciones previstas se encuentran el lanzamiento de una edición limitada de diseño, pop ups en distintos puntos de la ciudad y del interior del país, así como celebraciones en bares y restaurantes. La marca también adelantó que anunciará nuevas actividades a lo largo del año.

“ La celebración de estos 50 años representa orgullo, así como la pasión, creatividad, innovación y el compromiso permanente de seguir haciendo las cosas bien, poniendo en alto el nombre de Guatemala. ” Alexandra Alfaro , directora de Mercadeo de Licores de Guatemala.

Alfaro recalca que estos 50 años son una oportunidad para agradecer a todas las personas que han formado parte de esta historia, y celebrar junto a ellas, sorprendiendo con experiencias especiales durante todo el resto de año.

(Fotografías cortesía: Ron Zacapa)

Un cóctel para conmemorar el aniversario

Como parte de la celebración, Ron Zacapa presenta "El Zacapín", un cóctel creado por la Máster Blender Lorena Vásquez junto a Vanessa León, embajadora global de la marca.

El nombre surge de la unión entre Zacapa y la palabra "chapín", como una referencia al origen guatemalteco de la marca. El cóctel será presentado en distintos mercados alrededor del mundo como parte de las actividades conmemorativas por los 50 años.

La propuesta incorpora una muñeca quitapenas, uno de los elementos más reconocidos de la cultura guatemalteca, convirtiendo cada brindis en un espacio para compartir recuerdos e historias.

(Fotografías cortesía: Ron Zacapa)

Tradición que trasciende fronteras

La conexión con Guatemala también está presente en el petate que acompaña cada botella de Ron Zacapa. Este elemento es elaborado a mano por más de 800 mujeres artesanas de Quiché, Jocotán y Guastatoya, y forma parte de la identidad de la marca desde sus inicios.