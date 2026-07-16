Rooney y Lineker destrozan a Thomas Tuchel tras la eliminación de Inglaterra

-

La eliminación de la selección de Inglaterra a manos de Argentina (2-1) en las semifinales de la Copa Mundial FIFA 2026 sigue generando réplicas sísmicas en las islas británicas.

OTRAS NOTICIAS: Reino Unido pide a FIFA abrir investigación sobre pancarta de Malvinas

Más allá del dolor por dejar escapar el boleto a la gran final, el foco de la tormenta mediática se ha trasladado al banquillo. Leyendas históricas del balompié de ese país no han escatimado en cuestionamientos hacia el planteamiento de Thomas Tuchel, a quien acusan de entregar el partido por exceso de prudencia frente al mejor jugador de la historia.

Las reacciones más contundentes llegaron desde referentes indiscutibles como Wayne Rooney y Gary Lineker.

Para Rooney, el planteamiento conservador tras la ventaja inicial constituyó un auténtico atentado contra las propias virtudes del equipo. El ex delantero del Manchester United expresó su furia ante los micrófonos de la BBC: "Estoy absolutamente furioso porque Inglaterra no perdió este partido por falta de talento; lo perdieron porque dejaron de creer en sí mismos. Y eso recae en el entrenador. Thomas Tuchel la c... de mala manera".

“ Estás a un gol de la final de la Copa del Mundo y, en lugar de rematar a Argentina, te repliegas, defiendes tu propia área e invitas a Lionel Messi a dictar el juego. Contra el mejor jugador de todos los tiempos, eso es suicidio futbolístico. ” Wayne Rooney, exjugador inglés

En la misma línea se pronunció Gary Lineker desde su espacio en The Rest Is Football, donde calificó de incomprensible la disposición defensiva del combinado inglés. Lineker recriminó que, pese a poblar la última línea con cinco defensores, el cuerpo técnico omitió la marca personal sobre el capitán Albiceleste, permitiéndole operar con total libertad sobre el sector derecho.

"Me pareció absolutamente incomprensible que te metieras tan atrás. Tenías enfrente al mejor jugador que haya jugado al futbol", señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Netflix UK & Ireland (@netflixuk)

Los críticos coincidieron en que la escuadra británica desaprovechó una generación dorada debido a un colapso en la pizarra.

Para Inglaterra la amargura de la caída deja abierta una duda punzante que perdurará por siempre entre los aficionados: ¿qué habría sucedido si hubieran optado por mantener la iniciativa ofensiva?