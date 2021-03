Uno de los líos amorosos en la farándula mexicana es el que protagonizaron Erik Rubín, Paulina Rubio y Alejandra Guzmán.

_______

_______

En 1992, Paulina Rubio interpretó el tema “Mío”, mientras que Alejandra Guzmán salió con la canción “Hey, Güera”. Desde entonces han surgido muchas versiones de la historia que involucra a las cantantes con el intérprete Erik Rubín.

Fue el ahora esposo de Andrea Legarreta que reveló la historia de amor que vivió al lado de “la Chica Dorada” y la Guzmán casi de manera paralela.

Durante su aparición en el segmento “Escorpión al volante” del youtuber El Escorpión Dorado, el músico dio su versión de la historia en la que confirmó que ambas canciones se crearon debido a que ambas cantantes estaban enamoradas de Rubín.

“Con Paulina, después de ser amigos, fuimos algo más, pero ella tenía novio. Yo tenía como 18 años. Empezamos a tener nuestra conexión pero ella tenía novio, entonces yo me clavé muy cabrón y quería estar con ella, quien decía que no lo podía cortar porque el muchacho era muy bueno con ella. Entonces empecé a andar con la Guzmán al no tener nada formal con Paulina”, relata Erik.

El cantante resalta que se sentía con la libertad de empezar a buscar otra relación, por lo que con Alejandra Guzmán inició algo más serio.

“La Ale quería formalizar algo más y nos volvimos como oficiales. Entonces en la gira (con Timbiriche), un día llega Paulina y me dice que ahora ya podíamos andar porque había cortado con su novio. Ella sabía lo mío con Alejandra, me puso en problemas porque Alejandra era muy buena onda y no la podía dejar”, detalla.

Erik revela que entonces empezó a andar con Paulina de manera secreta, mientras su noviazgo formal era con Alejandra, pero la segunda no sabía lo que ocurría.

Pero después de un tiempo, Rubio lo condicionó a estar con ella o con Alejandra.

“Un día regresamos de una gira y me fui a la casa de Alejandra. Al otro día en el aeropuerto Paulina me cuestionó donde había estado. Yo le dije que me encontraba en mi casa, pero ella dijo que había estado parada afuera de la casa de Alejandra y se dio cuenta cuando yo salí de ahí temprano. Finalmente, terminé quedándome con Paulina”, se confiesa el artista.

Rubín recalca que una vez la intérprete de “Un día de suerte” encontró una nota que Paulina le había dejado en su chaqueta y desde entonces empezó a sospechar que Erik tenía amoríos con la Chica Dorada.

“Todo terminó con un par de bellísimas canciones”, puntualiza.

Además, Rubín contó que fue novio de Thalia, pero fue él quien terminó con el corazón roto.

Salma Hayek también fue otra de las conquistas de Erik Rubín, pero que desde hace muchos años vive enamorado de su esposa y sus hijas, quienes ya han empezado su carrera como cantante y actriz.

“Mío” es una canción incluida en el álbum debut La chica dorada (1992). Fue compuesta por José Ramón Flórez y César Valle. La compañía discográfica EMI Capitol la publicó en agosto de 1992 como su sencillo debut, y gracias a su gran éxito comercial, la canción es considerada una de "las canciones más grandiosas de los 90 en español", según la cadena musical VH1 y también uno de los más reconocidos temas de la cantante.

Alejandra Guzmán le dedicó a Paulina Rubio la canción “Hey Güera”, con la cual buscaba dejarle en claro hasta donde estaría dispuesta a llegar con tal de proteger el amor que sentía por el rockero en ese momento.

.