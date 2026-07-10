Rudi García: "Enfrentamos a España de tú a tú" tras la eliminación de Bélgica

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El seleccionador de Bélgica, Rudi García, expresó su decepción tras la derrota 2-1 frente a España en los cuartos de final del Mundial, aunque destacó la actitud de su equipo pese a las numerosas bajas por lesión.

El técnico francés recordó que los Diablos Rojos afrontaron el encuentro con importantes ausencias y contratiempos físicos, como los de Youri Tielemans, Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne. Aun así, aseguró que estuvieron muy cerca de forzar la prórroga.

"No era un escenario muy favorable para lograr un resultado y, sin embargo, estuvimos muy cerca, al menos de llegar a la prórroga", señaló.

Rudi García analizó la eliminación de Bélgica a manos de España, reconoció la superioridad del rival en momentos clave y destacó el esfuerzo de sus jugadores a lo largo del torneo. ⚽ #FOX26 pic.twitter.com/wTg4bSw19y — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) July 10, 2026

García afirmó que su equipo compitió de igual a igual frente a una de las favoritas al título e incluso percibió dudas en España tras el empate belga. "Enfrentamos a España de tú a tú. Creo que dudaron en un momento, sobre todo cuando empatamos", aseguró.

El entrenador consideró que el encuentro se definió por pequeños detalles y lamentó los errores que terminaron costándole la eliminación. "Los grandes partidos se deciden por detalles. Contra este tipo de equipos no hay que regalar nada y, por desgracia, nos eliminaron por eso", opinó el estratega.

El estratega consolando a Courtois, quien debió salir del partido por una lesión. (Foto: AFP)

Finalmente, aseguró que esta experiencia servirá de aprendizaje para los jugadores más jóvenes y se mostró orgulloso del rendimiento de sus pupilos durante la Copa del Mundo.

"Estoy orgulloso de mis jugadores. Hemos demostrado que Bélgica ha sido una gran selección en este Mundial. No estuvimos lejos de seguir con la aventura; se termina hoy y hay que aceptarlo", concluyó.

*Con información de AFP