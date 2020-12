Salud reporta 35 fallecidos por Covid-19 en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reportó 35 fallecidos en las últimas 24 horas y 536 nuevos casos confirmados.

Según el reporte publicado en el Tablero Covid-19, 4,581 personas se hicieron la prueba de coronavirus, de las cuales 536 casos dieron positivo. El reporte corresponde al 18 de diciembre.

#Actualización| #MSPAS informa este 19 de diciembre de 2020 los casos confirmados por laboratorio en el tablero Situación #COVID19 en Guatemala.



⚠️ Corresponde al 18 de diciembre de 2020 de 00:00 a 23:59 horas



Ingresa a https://t.co/cCBfJiObZ5 pic.twitter.com/JwfSbSqMXg — Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) December 19, 2020

Hasta el momento, el Gobierno informa que existen 7,256 casos activos de Covid-19, con una tasa de mortalidad del 27.4% y una incidencia acumulada de 786.5.

Desde que se registró el primer caso de coronavirus en Guatemala en marzo, se han registrado 132,595 personas positivas, de las cuales 4,624 han fallecido y, según Salud, se estima que se han recuperado 120,715 personas.

Justifican fallecidos

Con respecto al número de fallecidos en las últimas 24 horas, el MSPAS aclaró que la cifra es resultado del retraso en la notificación por parte de las unidades de Salud. Hecho que fue criticado y puesto en duda por la defensora de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Zulma Calderón, quien lamentó la forma en que se ha manejado la pandemia.

Entonces en los “meses anteriores” si habían fallecidos pero no se registraron. Hoy se reportan por qué ya no impactan en la “situación actual” ¿es así señores del @MinSaludGuate ?El manejo de la pandemia no deja de sorprender en . https://t.co/13e4hKCCce — Zulma Calderon (@zulma_calderon) December 19, 2020

En tanto, las autoridades de Salud insisten en mantener las medidas de prevención para evitar los contagios, y principalmente, piden evitar las aglomeraciones y las reuniones durante las fiestas.