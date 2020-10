¿Cómo está Melania Trump tras haberse contagiado de Covid-19?

Mientras el Presidente de Estados Unidos sigue mejorando, muchos se preguntan qué ha sido de la primera dama, Melania Trump, quien también dio positivo al Covid-19.

Desde su ingreso al hospital hace dos días, el mandatario estadounidense ha informado de su estado de salud, a través de comunicados o videos.

Pero, ¿cómo se encuentra su esposa?. Hasta el momento, Melania no se había pronunciado en algún mensaje oficial, pero este fin de semana compartió un corto mensaje en Twitter, en el que informa cómo la está pasando.

"Gracias por el amor que me están mandando. Tengo síntomas leves, pero en general me siento bien. Estoy deseando recuperarme", escribió.

Thank you for the love you are sending our way. I have mild symptoms but overall feeling good. I am looking forward to a speedy recovery. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

El mensaje de Trump

Por su parte, Trump ha mostrado en imágenes los leves estragos que el virus ha dejado en su cuerpo. Se le escucha la voz más ronca y su aspecto luce cansado, pero aún así se ha mostrado fuerte.

"No me estaba sintiendo muy bien, pero me encuentro mucho mejor ahora, estamos trabajando duro para regresar", es parte de lo que afirmó el mandatario en su más reciente mensaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) el 3 de Oct de 2020 a las 4:12 PDT