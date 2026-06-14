Sané celebra el arranque mundialista de una Alemania unida

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El delantero alemán Leroy Sané aseguró que la aplastante victoria 7-1 sobre Curazao, en el estreno de Alemania en el Mundial 2026, refleja la confianza de un equipo que se entiende "a la perfección" dentro y fuera del campo.

El atacante consideró que comenzar el torneo con una victoria era uno de los principales objetivos de Die Mannschaft.

Sané fue uno de los más incisivos en el debut. Solo le faltó el gol. (Foto: AFP)

"Son los primeros tres puntos, y dan una sensación estupenda. Así fue para nosotros", añadió.

Más allá del resultado, el jugador del Galatasaray puso el acento en la convivencia entre los jugadores durante las semanas de concentración.

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"Nos llevamos muy bien, nos entendemos a la perfección, pasamos tiempo juntos y nos divertimos", agregó.

Tras su contundente estreno en el Grupo E, Alemania afrontará sus próximos compromisos de la fase de grupos frente a Costa de Marfil en Toronto y Ecuador cerca de Nueva York.