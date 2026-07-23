La magia de las tradiciones reviven este fin en La Antigua Guatemala y Santa Ana

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Conoce qué hacer en las ferias de La Antigua Guatemala y Santa Ana este 25 y 26 de julio con una agenda llena de tradición

Si planeas pasar este fin de semana en la Ciudad Colonial, te vas a encontrar con dos celebraciones patronales.

Por un lado, La Antigua entra en el tramo final de sus festejos dedicados a Santiago Apóstol, patrono de la tercera capital del Reyno de Goathemala de 1543 a 1773.

Siempre se recomienda llevar calzado cómodo y agua pura para el recorrido por la ciudad. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

Asimismo, la aldea Santa Ana, situada a diez minutos en carro, se encuentra de feria en homenaje a su patrona del mismo nombre.

La solemnidad de las procesiones se une a los conciertos de marimba y a la alegría de los convites, por lo que te dejamos la guía para disfrutar del 25 al 26 de julio.

Primera parada

De encontrarte en La Antigua este sábado, podrás observar el desfile que conmemora los 400 años de nacimiento del Santo Hermano Pedro de Bethancourt a partir de las 8:00 de la mañana.

La ciudad estará de gala en honor a su patrón (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

A las 2:00 de la tarde se replicará el ambiente de la Semana Santa con la procesión de Santiago, la cual se abrirá por las calles empedradas.

Más adelante, a las 6:00, dos grupos todavía por confirmarse subirán al escenario instalado en las cercanías del parque central para llevar su música ante el público.

Si vas para Santa Ana, tres grupos se unirán al tradicional convite santaneco, el cual saldrá a la calle a las 2:00 de la tarde desde la cancha polideportiva del sector.

Las actividades religiosas serán parte del evento. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

Las Abuelitas Alegres de Santa Ana, los Amigos de la Hermandad y las Abuelitas Parranderas Antigüeñas se turnarán para divertir y entretener a los espectadores.

Ahí podrás apreciar sus bailes y la resistencia física que demuestran al moverse con sus trajes puestos hasta la puesta del sol, cuando revelan sus identidades.

Por último, el internacional grupo Luna se presentará en concierto al aire libre, en la plazuela de la comunidad, a partir de las 9:00 de la noche.

Habrá conciertos y presentaciones culturales. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

Segunda parada

Cuentacuentos invitados desplegarán su imaginación para cautivar a niños y adultos por igual desde las 10:00 horas, en el parque central antigüeño.

De nuevo en Santa Ana, el programa Paseos con Encanto llevará lo mejor de la gastronomía y la artesanía en la plazuela central, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

El baile de gigantes identifica a la aldea Santa Ana. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

La marimba La Chapetona interpretará versiones de los éxitos del momento y los clásicos del repertorio guatemalteco a partir de las 4:00 de la tarde.

A las 4:00 de la tarde tendrá lugar el esperado baile de Gigantes, una de las señas de identidad de la aldea, los cuales se moverán en los alrededores del templo católico y calles aledañas.

El programa Paseos con Encanto volverá a acercar la gastronomía y la artesanía local. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

Para disfrutar de las actividades no olvidés llevar calzado cómodo, abrigo para usarlo en caso de necesidad y tu botella de agua pura para hidratarte.