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El seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni, pidió este martes no mezclar la rivalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra con la Guerra de las Malvinas, en el marco de la semifinal del Mundial 2026 que enfrentará a ambos países el miércoles en Atlanta.

El duelo entre argentinos e ingleses, uno de los mayores clásicos del futbol mundial, está atravesado por la victoria 2-1 de los sudamericanos en cuartos de final de la Copa del Mundo México 1986, con dos tantos emblemáticos de Diego Maradona: la Mano de Dios y el Gol del Siglo.

Argentina acumula 2,435 esprints o arrancadas a gran velocidad y 7,039 esprints. (Foto: AFP)

El triunfo fue tomado por muchos argentinos, incluido el fallecido astro, como un desquite y una reivindicación de los compatriotas fallecidos a manos inglesas en la Guerra de las Malvinas en 1982.

El conflicto bélico, iniciado tras un reclamo de Argentina por la soberanía del archipiélago del Atlántico Sur, se saldó con el triunfo del Reino Unido y un balance de 649 argentinos y 255 británicos muertos.

"Es un partido de futbol, yo no puedo mezclar las cosas sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una época de nuestra historia muy triste y que nosotros no podemos hacer mucho. Esa es la realidad", dijo el seleccionador en la conferencia de prensa previa al cotejo en Atlanta.

La selección de Argentina promedia una velocidad de 5.61 kilómetros por hora y ha recorrido 706450.8 metros. (Foto: AFP)

"Mezclarlos sería una locura", agregó. "Recordamos a esa gente, sin duda, pero es un partido de futbol, es que no tenemos que confundir en la época que vivimos".

Sobre la semifinal, cuyo vencedor chocará por el título el domingo ante España, Scaloni aseguró que su equipo tiene la "ilusión intacta" por estar cerca de disputar su segunda final consecutiva en una Copa del Mundo.

Descartó que el cansancio pueda afectar a los campeones defensores, pues la relevancia del partido pone ese tipo de circunstancias "en segundo plano".

Y aseguró que todos los jugadores están a su disposición para encarar a los Tres Leones, que buscan su primera final en seis décadas.

La Albiceleste suma 64 recepciones a la espalda de la defensa, 691 entre líneas (media y defensa) y 1,315 recepciones bajo presión. (Foto: AFP)

"Es verdad que nosotros ya hemos jugado una (semifinal), pero es como si no hubiéramos jugado ninguna, estamos igual de contentos, de ansiosos, de animados, de poder brindar a nuestra gente el disfrute de ver a su selección dando todo", apuntó.

Argentina ha sufrido de más en la fase eliminatoria de Norteamérica 2026, aunque ha contado con un Lionel Messi determinante que enfrentará por primera vez en su carrera a la selección inglesa.

Los Tres Leones también han tenido momentos complicados a lo largo del torneo, pero han encontrado rescate en Karry Kane y Jude Bellingham, autores cada uno de seis goles.

Los vigentes campeones suman 1,421 presiones defensivas y 253 presiones defensivas directas. (Foto: AFP)

"Sin duda intentaremos neutralizarlos con nuestras armas y que intenten no hacer un buen partido, pero, bueno, la idea del juego la tenemos y esperamos mañana llevarla a cabo", aseguró Scaloni.

"Inglaterra tiene buenos jugadores también, pero es un equipo bastante más explosivo. Tiene jugadores en las bandas rápidos, tiene jugadores uno contra uno (...) pero intentaremos agarrar la pelota, que es lo más importante, y después sí, con algunos matices, poder sorprenderlos".

Los dirigidos por Lionel Scaloni acumulan 2 porterías a cero y han recibido 6 goles. Registran 76 acciones del portero dentro del área y 64 fuera de ella. (Foto: AFP)

Scaloni también tuvo palabras con las que elogió a España, que este martes eliminó 2-0 a Francia y clasificó a su segunda final de un Mundial, tras la de Sudáfrica 2010, donde bordó su única estrella.

"Está yendo de menos a más y creo que ante Francia fue el partido más completo del Mundial, así que felicitaciones a ellos porque han ganado en toda la ley", concluyó.

*Con información de AFP.