"Por esto soy técnico", confiesa Lionel Scaloni tras la victoria de Argentina

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Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, elogió el carácter de su equipo este martes tras la épica victoria 3-2 contra Egipto, después de levantar una desventaja de dos goles, y celebró las emociones que le hacen vivir sus jugadores.

"El futbol es táctica, estrategia, pero también corazón, instinto, no dar un balón por perdido hasta que el árbitro no lo dice. Se dio, podría no haberse dado, pero si hay que perder, prefiero perder así", dijo el técnico en la rueda de prensa postpartido.

"Não consigo olhar para você, desculpe, estou muito emocionado. Que time de jogadores, meu irmão! É só isso... Eu preciso ir, não consigo."



Scaloni, técnico da Argentina pic.twitter.com/1SxSjSzEYU — Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) July 7, 2026

El técnico salió muy emocionado al final del encuentro, en donde solamente pudo disculparse con el entrevistador diciendo "estoy muy emocionado, lo siento. Qué grupo de jugadores hermano, ya está, me tengo que ir". Luego, habló más tranquilo en la conferencia de lo que había sentido en el banquillo.

"Yo me hice entrenador para, cuando dejé de jugar, tener estas emociones. No porque me guste ser entrenador. Las emociones que te da un partido como este, que nos da a los argentinos, yo creo que es inigualable. Soy entrenador por esto", declaró.

Consultado sobre el desarrollo del partido, Scaloni opinó que éste "siempre fue de Argentina", más allá de dos o tres ráfagas de los egipcios: "El equipo creyó que se podía ganar después del empate. No tuve que decirle yo: 'sigamos', porque lo hicieron solos".