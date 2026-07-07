"Quieren que Messi siga por marketing", asegura el técnico de Egipto

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Claramente molesto luego de la eliminación de Egipto frente a Argentina, Hossam Hassan, el timonel de los africanos, no se guardó nada en sus declaraciones y aseguró que hubo influencias externas que terminaron decantando el accionar del árbitro a favor de un solo equipo.

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"El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego durante el partido y por factores externos previos al encuentro. Así es la vida, injusta. ¿Por qué llaman a los demás países a participar?", arrancó diciendo el estratega tras el duelo.

️ Hossam Hassan, entrenador de Egipto, tras la derrota ante Argentina:



"Este partido fue AMAÑADO, todo el mundo lo vio, ¿por qué llaman a los demás países a participar?"



"Es una cuestión de dinero, quieren que Messi siga jugando. En este fútbol hay cosas que se… pic.twitter.com/pOdIeTe4Gr — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 7, 2026

Hassam fue claro: "Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro. Nos merecíamos esta victoria, creo que el impacto de este resultado va mucho más allá de la derrota en sí, porque no hemos visto ni respeto ni juego limpio".

También se atrevió a dar un nombre propio, con una acusación bastante fuerte: "Es una cuestión de dinero, de marketing, quieren que Messi siga jugando. En este futbol hay cosas que se deciden fuera del terreno de juego, según los intereses".

Para concluir, el técnico aseguró que "no voy a ver ni un solo partido más de este torneo. Es mi lucha interna, mi objeción personal, mi propia manera de alzar la voz ante tal injusticia.