Scaloni dice que Argentina va a pelear por la Copa del Mundo

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El director técnico de Argentina, Lionel Scaloni, buscó quitarle el cartel de "favorito" y dijo que la actual campeona del mundo está entre "los 10 o 12" equipos que "van a pelear e intentar llegar a la final" del Mundial de Norteamérica 2026.

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Scaloni aseguró en una entrevista con el portal argentino Olé publicada este martes que la Albiceleste llega "bien" al Mundial, indicó a qué seleccionados considera más fuertes y relató cómo siente la responsabilidad del cargo.

"España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay. Bueno, Argentina, Marruecos; no sé ni cuántos nombré, ya estoy olvidándome de alguno. ¡Croacia, me olvidé de Croacia!", enumeró el técnico de 48 años.

Luego advirtió que en un Mundial "no solo basta con jugar bien, con ser protagonista, con que sea una selección grande", sino que se "tienen que dar un montón de factores para que el camino se te allane".

Como ejemplo, Scaloni recordó "las piedras en el camino" que enfrentó Argentina antes de ser campeona en Catar 2022, como la inesperada derrota 2-1 ante Arabia Saudita en el debut.

#SelecciónMayor Postales de un nuevo día de actividades en Kansas City. pic.twitter.com/XJuuwNF2ub — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 3, 2026

"Por suerte nosotros tenemos una base de muchos jugadores, diría del 60 o 70%, que son siempre los mismos" del ciclo, valoró Scaloni.

El Mundial otorga poco tiempo de trabajo, y para Scaloni "ayuda" que los jugadores se conozcan y sepan qué es lo que pretende el cuerpo técnico.

Son 17 los jugadores campeones del mundo en Catar 2022 que volverán a representar a Argentina en el torneo que se disputa en Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio.