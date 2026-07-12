Scaloni, tras clasificar a semis con Argentina: "Estuvo de nuestro lado la suerte"

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"Estuvo de nuestro lado la suerte" dijo el DT de la selección argentina Lionel Scaloni tras el triunfo en la prórroga por 3-1 ante Suiza que colocó al equipo de Lionel Messi en las semifinales de la Copa Mundial FIFA 2026.

"Sabíamos que (Suiza) era un equipo muy físico, nos pusieron en mucha dificultad (pero) estuvo de nuestro lado la suerte", dijo el DT.

También hubo autocrítica. "Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor", consideró.

#FIFAWorldCup Lionel Scaloni: "Sabíamos que era un equipo muy físico, desde esa parte nos pusieron mucho en dificultad". pic.twitter.com/klJbLHDCl6 — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 12, 2026

Scaloni remarcó que es "histórico estar en una semifinal nuevamente" y prefirió enfocarse en la recuperación de sus jugadores más que preocuparse en Inglaterra, su próximo rival.

¿Cuándo y a qué hora juegan Inglaterra vs. Argentina en las semifinales del Mundial 2026?

"Da igual que sea Inglaterra o Noruega, necesitamos recuperar, es lo mas importante", cerró el entrenador.

*Con información de AFP