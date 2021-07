Secretario de Estado de EE. UU. se solidariza con Francisco Sandoval y Guatemala

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha externado públicamente su apoyo al ahora exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, y con el pueblo de Guatemala.

Blinken recuerda cuando, el pasado 23 de febrero del 2021, la administración de Joe Biden creó el galardón Premio Campeones Internacionales Anticorrupción, que reconoce a las personas que “han trabajado incansablemente, a menudo frente a la adversidad, para defender la transparencia, combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas en sus propios países”, pues en esa ocasión Sandoval fue reconocido, junto con 11 personas más originarias de países latinoamericanos, africanos y asiáticos, y Blinken le entregó el premio.

We stand with the people of Guatemala and with Prosecutor Juan Francisco Sandoval, whom I recognized this year with an Anticorruption Champion Award. His dismissal undermines the rule of law and strengthens the forces of impunity. Guatemalans deserve better. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 25, 2021

Asimismo, Blinken advierte que el despido de Sandoval socava el Estado de derecho y fortalece la impunidad.

"Estamos con el pueblo de Guatemala y con el fiscal Juan Francisco Sandoval, a quien reconocí este año con un Premio Campeón Anticorrupción. Su despido socava el Estado de derecho y fortalece las fuerzas de la impunidad. Los guatemaltecos merecen algo mejor", dijo Blinken en su cuenta de Twitter.