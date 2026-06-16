Selección de Alemania encuentra serpiente en pleno entrenamiento del Mundial

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La selección de Alemania tuvo un momento cargado de adrenalina al encontrarse con una serpiente venenosa en su sede en Estados Unidos por la Copa Mundial 2026.

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La selección alemana tiene su sede en Winston-Salem, Estados Unidos y en el lugar se toparon con una una víbora: Ayer vimos una serpiente y nos dijeron que era venenosa. Si te muerde, debes ir al hospital al instante. No creo que sea mortal, pero es muy peligrosa", expresó Joshua Kimmich.

¿Qué serpiente se encontraba en sede de selección Alemana?

Se trata de una cabeza de cobre muy común en Carolina del Norte, conocida por ser una de las más tóxicas. Destaca por su color café que se mimetiza con la hojarazca.

Su nombre científico es Agkistrodon contortrix y mide entre 60 y 90 centímetros.

Ante su presencia el equipo reforzó la vigilancia en las áreas comunes así como el cambio de su entrenamiento para evitar cualquier choque con la fauna local.

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