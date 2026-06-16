Tim Payne de jugar en Nueva Zelanda a un equipo en Paraguay

-

Tim Payne logró un acuerdo para unirse al Olimpia de Paraguay tras su viralidad durante este Mundial de la FIFA 2026.

OTRAS NOTICIAS: La Nueva Zelanda de Tim Payne se estrena ante Irán

Luego de trascender cuando el influencer argentino Valentín Scarcini pidió que siguieran al delantero al ser el jugador con menos fans en redes sociales, ahora es fichado por una división sudamericana.

Tim Payne.

Aun no hay detalles acerca de su contratación al equipo, solamente se conoce que Payne podría unirse al Olimpia de Paraguay, uno de los equipos más importantes del país sudamericano

New Zealand defender Tim Payne has agreed to join Olimpia in Paraguay as new club from Wellington Phoenix.



Verbal agreement in place for the defender after his social media story this month. pic.twitter.com/y86a8wTnMc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2026

Tras los rumores que corrieron en redes sociales, la cuenta del Olimpia en X generó más expectativa al publicar dos emojis, uno de un brazo haciendo fuerza junto a la bandera de Nueva Zelanda, lo que fue relacionado con el posible fichaje de Payne.

¿Cómo se supo la noticia de que Tim Payne jugaría en Paraguay?

Según el medio Infobae, el periodista argentino César Luis Merlo, quien se especialista en el mercado de pases, hizo la revelación: "Tim Payne es nuevo refuerzo de Olimpia. El acuerdo está totalmente cerrado con el futbolista y con Wellington Phoenix, dueño de su pase. Se espera que el club lo haga oficial en las próximas horas".