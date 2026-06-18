Selección de Corea del Sur suspendió el contacto con la prensa por escándalo

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Corea del Sur decidió mantener esta medida tras la polémica que ha envuelto al capitán de la selección.

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La selección de fútbol de Corea del Sur atraviesa una fuerte controversia en medio del Mundial, ya que decidió interrumpir todas las actividades con medios de comunicación de su país.

Esta medida fue tomada luego que se difundiera un video en el que periodistas surcoreanos realizaban comentarios críticos sobre Heung-min Son, capitán y principal figura del equipo.

El hecho sucedió durante una cobertura de la selección, cuando un micrófono permaneció abierto y registró una conversación privada entre los periodistas, que posteriormente se viralizó.

Entre la conversación filtrada se escuchaba cómo los comunicadores cuestionaban el liderazgo del delantero y realizaban observaciones irónicas sobre su comportamiento dentro del grupo. Las declaraciones generaron un profundo malestar en la concentración y motivaron una rápida reacción de los dirigentes.

Pese a las disculpas de los medios, se desconoce cuando retomarán relación con la prensa. (Foto: Redes Sociales)

Desde la federación consideraron que los comentarios excedieron los límites habituales de la crítica deportiva, especialmente por tratarse de uno de los futbolistas más importantes de la historia del país.

Como consecuencia, quedaron suspendidas las entrevistas, conferencias de prensa y otras instancias de contacto entre el plantel y los medios surcoreanos mientras se intenta desactivar el conflicto.

De acuerdo con periodistas surcoreanos, el capital del equipo ya habría aceptado las disculpas presentadas tras la filtración. Sin embargo, todavía no existe una definición sobre cuándo se normalizará la relación entre la selección y la prensa de su país.

Mientras tanto, el incidente se convirtió en uno de los episodios extrafutbolísticos más resonantes de la Copa del Mundo.

*Con información de TyC Sports