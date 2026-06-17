“En selección es un jugador vital”, dice Martínez sobre CR7

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Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, habló con la prensa previo al duelo de este miércoles ante la República Democrática del Congo y alabó a Cristiano Ronaldo.

El técnico español aseguró que el futbolista de 41 años es "un ejemplo" para la niñez aficionada al futbol y advirtió que, aunque está por disputar su sexto Mundial, la leyenda está motivada como si fuera la primera.

Es el entrenador con el mayor porcentaje de victorias en la historia de la selección portuguesa. (Foto: AFP)

Asimismo, reconoció que Cristiano tiene un peso especial en el camerino. "Dentro de la selección es un jugador vital. Es un jugador de área, el que abre espacios; es un futbolista cuyos números reflejan la importancia que tiene", añadió.

Martínez confirmó que el defensa Rúben Dias no está disponible para el duelo ante los congoleños debido a molestias físicas, aunque aclaró que no se trata de una lesión grave.

Martínez es el seleccionador que más rápido alcanzó los 100 goles al frente de Portugal. (Foto: AFP)

Al igual que Bruno Fernandes, el técnico insistió en que lo más importante dentro del grupo es la disciplina para alcanzar el máximo sueño.

"Todas las personas que adoran a la selección tienen una opinión. Yo, como seleccionador, mi responsabilidad es ver cómo llegar al sueño. El técnico debe demostrar que es capaz de ganar con Portugal; empezamos por los tres partidos de la fase de grupos. Mi responsabilidad es que el Mundial se gane racionalmente", afirmó.

En la fase de clasificación, Portugal sumó 111 tiros totales, de los cuales 50 fueron directo a portería. (Foto: AFP)

Sobre el rival, Martínez dijo que se trata de una selección flexible, capaz de hacer presión alta y que cuenta con una línea defensiva muy sólida, una característica que destaca de la mayoría de selecciones africanas.

Aunque la plantilla portuguesa de la actualidad se pinta como la mejor de la historia, el seleccionador asegura que existe una amplia cultura deportiva en el país, con capacidad para producir mucho más talento.

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"Es un país que ha ganado el Mundial sub-17 y que tiene a futbolistas en los mejores vestuarios del futbol mundial", concluyó.