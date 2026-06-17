"Tenemos un equipo muy sólido", dice Bruno Fernandes

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Bruno Fernandes, centrocampista de la selección de Portugal, aseguró a la prensa que el objetivo en United 2026 es ayudar a Cristiano Ronaldo a levantar la Copa al final del Mundial.

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"Casi todos hemos crecido viendo a Cristiano jugar, es un honor tenerlo tan de cerca ahora y poder jugar con él. Creo que también hay nervios por su lado. Es jugar un Mundial por su selección y sabemos el cariño que le tiene a Portugal", afirmó Fernandes previo al debut contra la República Democrática del Congo.

Con la selección de Portugal, Fernandes acumula 28 goles en 85 partidos internacionales, previo al Mundial. (Foto: AFP)

"Está muy ilusionado y estamos preparados para ayudarle", añadió.

Centrados en el primer duelo, aseguró que piensan en grande, pero reconocen que deben ir paso a paso.

"Soñar no está prohibido, pero al final nos centramos en empezar con buen pie, vamos a ir partido a partido; si queremos llegar al final, tenemos que centrarnos siempre en el siguiente paso. Tenemos mucha responsabilidad", dijo.

En su mejor campaña en la Premier League, Bruno rompió el récord histórico de asistencias en una sola temporada con 21. (Foto: AFP)

Medios internacionales han destacado el medio campo de Portugal como uno de los mejores del mundo. Sobre esto, Fernandes afirma que "la mejor selección portuguesa de siempre es la que gana el título. Espero que al final de esta competición podamos decir que somos los mejores de la historia; creo que tenemos un equipo muy sólido, con muchas individualidades y, más allá de eso, somos un equipo muy unido y esto es lo que diferencia a este grupo".

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Sobre los rivales del debut, el jugador luso aseguró que es un combinado capaz de sorprender, hacer daño y complicar con una sólida defensiva.

"El ranking cuenta poco. Congo es un equipo muy capaz, tiene calidad y jugadores que están en las principales ligas. Puede que no tengan nombres tan conocidos, pero son jugadores de gran calibre y merecen todo nuestro respeto", advirtió.

Entre sus mejores actuaciones individuales, destaca el hat-trick contra Armenia que selló la clasificación a United 2026. (Foto: AFP)

Fernandes admitió que los congoleños son jugadores muy físicos, defensivos y veloces.

El duelo entre Portugal y la República Democrática del Congo está pactado para este miércoles a las 11:00 a. m. en el Estadio de Houston.