La semifinal entre Inglaterra y Argentina es considerada de "alto riesgo" por el FBI

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La semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina de este miércoles (1:00 p. m.) en el estadio de Atlanta, fue catalogada por las autoridades como el partido de mayor riesgo del torneo debido a la histórica rivalidad entre ambas selecciones, informó el medio británico The Mirror.

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Según la publicación, representantes del FBI, la FIFA, autoridades locales y cuerpos policiales se reunieron el lunes para coordinar el operativo de seguridad y prevenir posibles incidentes entre las aficiones.

Como parte del plan, los seguidores de ambos equipos ingresarán al estadio por accesos diferentes, aunque una vez dentro no habrá zonas de segregación. Las autoridades reconocen que, por la reventa oficial de boletos, será difícil evitar el contacto entre ambas hinchadas.

Las autoridades reforzaron la seguridad ante la llegada de seguidores de Inglaterra y Argentina. (Foto: AFP)

La rivalidad entre ambas selecciones trasciende el futbol por la disputa sobre las Islas Malvinas. No obstante, el técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, pidió separar el deporte de cualquier conflicto.

"El mensaje para el pueblo argentino es que esto es un partido de futbol. Vamos a enfrentar a una gran selección y a un gran entrenador, pero no deja de ser un partido de futbol", declaró.

Las autoridades esperan una masiva presencia de hinchas de ambas naciones. (Foto: AFP)

El operativo también incluye una fuerte presencia policial en los hoteles de ambas delegaciones y un amplio despliegue en los alrededores del recinto.

Además, el Departamento de Policía de Atlanta reforzó el número de agentes y recursos en la ciudad para prevenir incidentes y garantizar la seguridad de residentes y aficionados.

*Con información de The Mirror