Senegal cesa al seleccionador Pape Thiaw tras Mundial 2026

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La Federación Senegalesa de Futbol (FSF) anunció en la noche del sábado haber cesado al seleccionador Pape Thiaw, en el puesto desde finales de 2024, tras la eliminación en dieciseisavos de final del Mundial 2026.

"Tras una reunión del Comité Ejecutivo (de la FSF) se ha decidido iniciar el proceso de cesación de funciones del seleccionador nacional Pape Thiaw y de todo su staff técnico", escribió la institución en un comunicado, en el que además, afirman que el lunes programaron una conferencia de prensa para que el presidente de la FSF, Abdoulaye Fall, brinde detalles sobre la decisión y "hablar del futuro".

Senegal registró 68 remates, 22 entre los tres palos. Del total, 38 tiros fueron dentro del área y 30 desde afuera. (Foto: Asharq Al-Awsat)

Thiaw, de 45 años, paga así el precio tras un Mundial decepcionante, en el que Los Leones de la Teranga perdieron dos encuentros en fase de grupos contra Francia (3-1) y Noruega (3-2) antes de golear a Irak (5-0).

Senegal cayó en dieciseisavos de final contra Bélgica 3-2 en la prórroga, pese a haber llegado al minuto 86 del partido ganando 2-0.

Senegal acumuló 2,248 pases, con una efectividad del 88%. (Foto: AFP)

En el Mundial de Catar 2022, el combinado africano alcanzó los octavos de final y en Norteamérica disputaba su cuarta Copa del Mundo.

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Bajo la dirección de Thiaw, Senegal ganó en enero la final de la Copa Africana de Naciones, antes de que el título le fuera arrebatado en los despachos en beneficio de Marruecos.

*Con información de AFP.