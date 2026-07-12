"Vamos por todo", dice Julián Álvarez tras conseguir el boleto a semifinales

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El delantero de la selección argentina Julián Álvarez, autor de uno de los goles en el triunfo 3-1 ante Suiza advirtió que el equipo de Lionel Messi "va con todo" para alzar la Copa nuevamente.

"El grupo está muy unido, muy fuerte, estamos bien. Ahora a descansar y pensar en el próximo partido. Quedan dos más y vamos a ir con todo", dijo al canal TyC Sport tras el partido.

Respecto al próximo rival en semifinales, Álvarez anticipó que frente a Inglaterra "será un partido difícil. Es un gran equipo", dijo.

#FIFAWorldCup Julián Álvarez: "Va a ser un partido difícil contra Inglaterra, es un gran equipo". pic.twitter.com/cQOQA7y31a — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 12, 2026

"Hoy se pusieron las cosas difíciles, más allá de que teníamos uno más, pero sabíamos que el gol iba a llegar", afirmó.

En zona mixta, Julián Álvarez comentó: "Muy orgulloso de estar entre los cuatro mejores, Inglaterra sabemos que tiene unos jugadores impresionantes, que es una gran selección, que lo está haciendo muy bien, pero nosotros a recuperar, a preparar lo nuestro".

"Muy contento obviamente lo personal por el gol. Después todos los partidos del Mundial estamos viendo que son así, mucho tiempo extra, se está dando así, pero sabemos que nosotros luchamos hasta el final, dejamos todo. Estamos haciendo los goles sobre el final, pero mientras ganemos es todo positivo", añadió.

¿Cuándo y a qué hora juegan Inglaterra vs. Argentina en las semifinales del Mundial 2026?

"Como delantero es importante (marcar). Personalmente siento que vengo de menos a más, esperemos que ahora sobre el final sea mejor aún todavía, pero lo importante es que el equipo gane. Como delantero uno quiere ayudar a hacer goles, pero también toca correr, toca defender, lo hacemos todos juntos, así que mientras el equipo gane estamos todos felices", concluyó.

*Con información de AFP