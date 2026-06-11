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Shakira es captada en pleno baile tras Inauguración del Mundial FIFA 2026

  • Por Selene Mejía
11 de junio de 2026, 13:48
Shakira en pleno baile. (Foto: Instagram)

Shakira en pleno baile. (Foto: Instagram)

Shakira fue captada bailando fuera del escenario luego de su presentación en el Mundial FIFA 2026. 

OTRAS NOTICIAS: Shakira, Belinda, JBalvin en inauguración del Mundial FIFA 2026

La colombiana solo quería mostrar su alegría por el importante momento que se vive en el Estadio Ciudad de México con la inauguración de la fiesta mundialista. 

La estrella fue captada por las cámaras saliendo de escena y aprovechando para bailar junto a alguien de su equipo. 

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Foto: Captura de pantalla.

De inmediato ambos fueron retirados pues debían sacar la alfombra especial puesta en la gramilla para el espectáculo. 

Los fans hicieron viral este querido momento "Shakira solo quiere bailar, ella no tiene prisa", se lee en el comentario de un post en X. 

Shakira fue una de las encargadas en abrir el evento junto a Belinda, JBalvin y Alejandro Fernández, entre otros. 

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