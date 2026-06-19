Shakira es vista en una cita con actor Manuel García Rulfo

-

Shakira es motivo de conversación con los fans al ser vista en una cita con Manuel García-Rulfo, causando furor.

En redes sociales circulan imágenes donde captaron a la cantante de "Dai Dai" del Mundial FIFA 2026 con el actor mexicano, primero, a punto de subirse a un auto desde la puerta del lujoso hotel Sunset Tower donde ella se hospedaba y luego, en el vehículo que manejaba García-Rulfo.

Foto: Instagram.

La pareja también fue captada bailando salsa en el famoso restaurante especializado en comida cubana y club nocturno "El Floridita", ubicado en Los Ángeles.

En el medio DeuxMoi difundió las fotos de la pareja y poco a poco se hizo eco.

Los fanáticos están felices de que la colombiana disfrute de una nueva etapa en su vida, y han expresado que desean que el mexicano ingrese a su vida.

Foto: Universal.

¿Quién es Manuel García-Rulfo, acompañante de Shakira?

Manuel García-Rulfo ha tallado su camino en Hollywood y el cine latino, conocido por encarnar a Mickey Haller en la exitosa serie de Netflix "El abogado del Lincoln" (The Lincoln Lawyer).

También protagonizó "Pedro Páramo", adaptación cinematográfica de la icónica novela homónima escrita por Juan Rulfo en 1955.

Actuó en "Los siete magníficos", "Asesinato en el Orient Express", "Un hombre llamado Otto" (junto a Tom Hanks) y protagonizó la exitosa entrega de la franquicia "Jurassic World: Rebirth".

¿Manuel García Rulfo es nieto de Juan Rulfo?

Manuel García-Rulfo sí está vinculado al escritor, guionista y fotógrafo mexicano Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno​, perteneciente a la Generación del 52.​ y considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX.​​​

El vínculo proviene de la rama paterna del actor ya que, el abuelo de Manuel, quien también se llamaba Manuel García-Rulfo, era primo hermano del célebre escritor de Pedro Páramo.

MIRA

Shakira dançando com Manuel García-Rulfo no El Floridita, em Hollywood! pic.twitter.com/KTMMXcrFKS — Portal Shakira (@PortalShakira) June 17, 2026

View this post on Instagram A post shared by curators of pop culture (@deuxmoi)

RECUERDA: